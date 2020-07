Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo per il centrocampo

Un obiettivo del Milan per la prossima stagione sta per sfumare. Jeff Hendrick, centrocampista del Burnley è vicino al Manchester United.

Il Milan nelle vesti di Ralf Rangnick sta pianificando la squadra della prossima stagione. Nella lista dei nomi per rinforzare la compagine rossonera, c’era Jeff Hendrick, centrocampista del Burnley.

È opportuno utilizzare il tempo imperfetto perché Hendrick sembra ormai un obiettivo del passato. Secondo quanto riferisce Todofichajes, il centrocampista irlandese sembra aver scelto il Manchester United, tanto che è già stato trovato un accordo con l’agente.

Proprio a inizio luglio il ventottenne aveva deciso di non rinnovare il suo contratto con il precedente club, per potersi accasare con più semplicità altrove.

La squadra di Solskjaer necessitava di un centrocampista delle qualità di Hendrick e la società sembra averlo accontentato. Il Milan ora dovrà guardare altrove, ma il prossimo direttore tecnico Rangnick non si farà trovare impreparato.

MILAN: PIOLI VERSO LA CONFERMA?

Mercato Milan, chi è Jeff Hendrick

Jeff Hendrick è un centrocampista irlandese classe 1992 originario di Dublino. Il suo ruolo è quello del mediano e gli piace giocare proprio nel cuore del centrocampo a smistare i palloni.

È alto 1.85, dotato di una forte struttura fisica, quindi particolarmente utile in fase di interdizione. È dotato di un ottima tecnica e visione di gioco, per questo non disdegna di poter giocare anche da trequartista.

Nell’ultima stagione di Premier League, il giocatore ha disputato 27 presenze con la maglia del Burnley, segnando tre reti e servendo due assist.

Un giocatore esploso in età non proprio giovanissima, ma che ora è pronto per il salto di qualità. Un salto che però lo vedrà probabilmente ancora protagonista nel campionato inglese, stavolta con quella del Manchester United.

MILAN-BOLOGNA: LE PAGELLE DELLA GAZZETTA