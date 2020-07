Maldini, la proposta di Gazidis | Prossimi giorni decisivi

Gazidis sta provando a convincere Paolo Maldini a restare. Sul piatto c’è un’offerta di un nuovo incarico. Le ultime news dalla Gazzetta dello Sport.

Nonostante l’ottimo finale di campionato del Milan, il futuro di Stefano Pioli è scritto. Lascerà il club in favore di Ralf Rangnick, che arriverà con il ruolo di allenatore e di direttore tecnico. Insomma, il tedesco avrà in mano l’intera area sportiva del club.

E Paolo Maldini? I tifosi chiedono a gran voce la sua permanenza. In quest’anno da dirigente ha fatto benissimo: ha inciso molto sul mercato (Theo Hernandez è una sua idea) e ha gestito bene le situazioni difficili. Meriterebbe la conferma e infatti Ivan Gazidis sta provando a convincerlo a restare.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato gli avrebbe proposto un nuovo ruolo; un incarico alla Pavel Nedved, attuale vice-presidente della Juventus. L’idea della proprietà è di affidargli cariche amministrative e mansioni operative, lasciando l’area tecnica nelle mani di Rangnick.

Per la rosea difficilmente Paolo accetterà questa proposta. L’ex capitano ha sempre detto di non essere interessato a ruolo “di secondo piano”, o di sola rappresentanza. Non accetterà quindi un ridimensionamento. Oltre a Pioli e a Zlatan Ibrahimovic, il Milan si prepara quindi a salutare anche il suo miglior dirigente.

