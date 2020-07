Serie A, la classifica dopo Milan-Bologna 5-1 – FOTO

Il Milan di Stefano Pioli ha demolito il Bologna di Sinisa Mihajlovic con un rotondo 5-1, che conferma il momento magico della formazione rossonera.

Per il momento il Diavolo fa un bel passo in avanti in classifica. Dopo 34 giornate, il Milan sale a quota 56 punti. Sesto posto consolidato, -1 dalla Roma quinta in classifica e attualmente +3 sul Napoli.

Un successo che tiene a distanza anche il Sassuolo, oggi fermato sull’1-1 dal Cagliari. I neroverdi, primi rivali per la lotta alla qualificazione in Europa League, restano lontani a quota 48 punti, a ben otto lunghezze dal sesto posto del Milan.

LEGGI ANCHE -> MILAN-BOLOGNA, VIDEO E HIGHLIGHTS