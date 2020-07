Milan, ritorno Castillejo: giornata decisiva

Oggi Stefano Pioli deciderà se far tornare tra i convocati, per la sfida contro il Sassuolo, Samu Castillejo, infortunatosi l’1 luglio scorso contro la Spal

Samu Castillejo è vicino al ritorno in campo. Lo spagnolo, infortunatosi il primo luglio nel match contro la SPAL, è pronto a mettersi a disposizione del mister per le ultime partite di campionato del Milan.

Il classe 1995 è stato sostituito più che bene da Saelemaekers e con Paqueta, Bonaventura e Leao a disposizione non c’è motivo di affrettare i tempi di recupero.

Oggi – come riporta Tuttosport – si capirà se Castillejo ci sarà contro il Sassuolo. Pioli valuterà se convocarlo o meno per la trasferta di Reggio Emilia o aspettare il match contro l’Atalanta di venerdì. La rifinitura è in programma alle ore 18.00.

