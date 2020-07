Morace: “Pioli alla Juventus. Ibrahimovic, sceneggiata sbagliata”

La allenatrice e attuale opinionista televisiva ha dato il proprio parere sulle ultime situazioni createsi in casa Milan.

Intervenuta ai microfoni di Sky Sport, Carolina Morace ha parlato delle recenti situazioni di casa Milan, a cominciare dalle ultime vicende di campo.

L’ex allenatrice del Milan Femminile ha elogiato il lavoro di Stefano Pioli, proponendolo per un incarico ancor più prestigioso: “Se Sarri lascia la Juventus per me Pioli diventa il candidato numero uno per sostituirlo. Al Milan ha fatto un lavoro incredibile. Ha guidato anche Lazio e Inter, ha già giocato nella Juve. Per me sarebbe il nome ideale, anche più di Allegri”.

Pioli alla Juve diventa una tentazione clamorosa. Ma la Morace si è espressa anche delle ultime reazioni di Zlatan Ibrahimovic: “Ha sbagliato contro il Bologna, ha fatto una brutta sceneggiata. La decisione del mister va sempre rispettata, altrimenti è una mancanza di rispetto. Non solo nei confronti dell’allenatore, ma anche di tutti i compagni di squadra”.

