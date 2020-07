Calciomercato Milan, contatti col Barcellona: tutto su Emerson

Il Milan ha avviato i colloqui con il Barcellona per Emerson. I rossoneri fanno sul serio, ma la cifra da sborsare è molto alta. E il motivo non è solo “tecnico”.

Il Milan, stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato, avrebbe scelto il terzino destro del futuro. Si tratta di Emerson Royal, attualmente in forza al Betis Siviglia ma di proprietà del Barcellona. I rossoneri hanno già avviato i contatti con il club blaugrana per imbastire una trattativa.

E i colloqui sono andati anche bene, resta però un ostacolo difficile: la valutazione. Il Barça infatti chiede 30 milioni per lasciare andare il giocatore, dotato di grande talento e spinta, molto simile a Theo Hernandez per caratteristiche. Con loro due il Milan avrebbe due esterni di grandissima qualità.

C’è un motivo, però, se il Barcellona chiede così tanto, e non è legato solo al valore del calciatore. Infatti, come detto prima, Emerson è in prestito al Betis fino al 2021: i blaugrana, se decidessero di venderlo al Milan a titolo definitivo, dovrebbero interrompere l’accordo con il club di Siviglia e questo gli costerebbe circa 9 milioni.

All confirmed! #ACMilan are really interested in #EmersonRoyal. Positive meeting yesterday. The right-back is at #Betis until 2021, but #Barça can recall him in this transfer-window if they pay €6M (€3M development fee + €3M early termination of loan) + 50% of all future fees https://t.co/xNKYwBiacT

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 20, 2020