Probabili formazioni di Sassuolo-Milan: Pioli non cambia

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan, in programma questa sera alle 21.45. Pioli conferma buona parte dei soliti, ma con un solo dubbio.

Rush finale di campionato per il Milan. Mancano cinque partite alla fine e la prima si gioca questa sera, contro il Sassuolo. Una sfida molto difficile visto che la squadra di Roberto De Zerbi è in un buona forma.

Avversario tosto e pericoloso, per questo Stefano Pioli non vuole lasciare nulla al caso. E se la giocherà al meglio delle possibilità, con la formazione titolare e senza turnover. Il mister chiede sacrificio ai suoi ragazzi per queste ultime partite. Una vittoria sarebbe il massimo per mettere in cassaforte la qualificazione in Europa League e pressare la Roma.

RANGNICK, ECCO IL PRIMO “ACQUISTO”

Le ultime da Milanello

E quindi solito 4-2-3-1, ormai rodato e funzionante. Donnarumma in porta per la sua presenza numero 200 in maglia Milan. Solita linea a quattro con Davide Calabria leggermente in vantaggio su Andrea Conti: è questo l’unico dubbio che ci porteremo fino al pre-partita.

Kessie e Bennacer in mezzo, la diga. I tre trequarti sono: Calhanoglu, Rebic e ancora Saelemaekers. Il belga ha segnato il primo gol col Bologna ed è diventato ormai una realtà e non più una sorpresa. E finalmente ha sciolto anche i dubbi sulla pronuncia del suo cognome in un sipatico video.

In attacco chiaramente Zlatan Ibrahimovic. La sostituzione in Milan-Bologna non gli è proprio andata giù, adesso avrà ancora più carica. L’obiettivo è segnare, ma prima di tutto c’è da vincere la partita. Lui lo sa, e farà di tutto per raggiungerlo.

GUARDIOLA NON MOLLA BENNACER

Sassuolo-Milan, le scelte di De Zerbi

Modulo speculare per il Sassuolo di De Zerbi, reduce da un ottimo periodo di forma e di risultati. In assenza dello squalificato Ferrari, l’allenatore ex Foggia si affida a Peluso in difesa insieme a Chiriches.

Non dovrebbe giocare dall’inizio l’ex Locatelli, favoriti Magnanelli e Bourabia in mezzo al campo. Sulla trequarti il pericolo numero uno per la difesa del Milan: Jeremie Boga, oltre a Traoré e al solito Berardi, vecchia bestia nera del Diavolo.

La punta sarà Ciccio Caputo, anche lui molto pericoloso perchè bravo a muoversi negli spazi e a creare profondità.

SUMMIT CON L’AGENTE CRNJAR

Le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Toljan, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Magnanelli; Berardi, Traoré, Boga: Caputo.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.

ASTA PER ROBINSON