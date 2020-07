Donnarumma, 200 presenze | Tutto pronto per il rinnovo

Gianluigi Donnarumma festeggia questa sera le 200 presenze con la maglia del Milan. C’è ottimismo sul rinnovo di contratto del portiere, le ultime news.

Gianluigi Donnarumma questa sera in Sassuolo–Milan festeggerà le 200 presenze con la maglia rossonera. Un dato impressionante se consideriamo l’età del portiere, solo 21 anni. Ed è già un veterano, in pratica. Del Diavolo e del calcio in generale.

Il Sassuolo è nel suo destino: il 25 ottobre del 2016 Sinisa Mihajlovic lo schierò a sorpresa da titolare al posto di Diego Lopez proprio contro i neroverdi, a San Siro. Domenico Berardi lo colse di sorpresa su punizione: questa sera saranno ancora avversari, quattro anni e 199 presenze dopo per Gigio.

Il Milan prepara il rinnovo

Come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, il Milan vuole festeggiare il traguardo raggiunto da Donnarumma con il rinnovo, un caso molto spinoso per la proprietà rossonera.

In scadenza di contratto a giugno 2021, c’è il forte rischio che il ragazzo possa accordarsi con un’altra squadra già fra soli sei mesi. Ma questo non succederà perché Gigio ha scelto: il suo futuro è ancora rossonero.

Presto i dirigenti del Diavolo incontreranno Mino Raiola per imbastire e concludere la trattativa: nuovo contratto fino a giugno 2023, lo stipendio di base sarà inferiore agli attuali 6 milioni ma con i bonus riuscirà anche a superarli. Adesso c’è attesa per l’incontro con l’agente per provare a mettere nero su bianco e chiudere ogni discorso.

Per il Milan un rinnovo a queste condizioni sarebbe una grande operazione. Non è da escludere l’inserimento di una clausola rescissoria, magari legata agli obiettivi raggiunti o mancati della squadra. Il dubbio è: la trattativa di rinnovo la guiderà Maldini o Rangnick?

Stasera contro il Sassuolo Gigio #Donnarumma raggiungerà le 200 presenze in Serie A con #ACMilan, che lavora al rinnovo fino al 2023. Contatti positivi in conference call con Mino #Raiola che vuole inserire clausola rescissoria sotto i €50M. Nei prossimi gg summit con #Gazidis — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2020

