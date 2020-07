Calciomercato Milan | Rangnick, il primo acquisto è un rientro

Il primo acquisto del Milan di Rangnick potrebbe essere Tommaso Pobega. Il giocatore farà parte della rosa dei rossoneri della prossima stagione.

Ralf Rangnick è già al lavoro per la costruzione del nuovo Milan. Dominik Szoboszlai è uno degli obiettivi più caldi, ma il primo acquisto potrebbe essere un rientro. Parliamo di Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 che quest’anno ha fatto molto bene al Pordenone in prestito.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, il giocatore resterà al Milan e non andrà via in prestito. Il Milan, e in particolare Rangnick, vuole testarlo per capire se può o meno far parte del progetto. L’idea, a quanto pare, è quella di trattenerlo almeno fino a gennaio; a seconda di quanto avrà inciso, il club deciderà se mandarlo via in prestito o meno nel Calciomercato invernale.

SASSUOLO-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Mercato Milan, Pobega piace a tanti club

Pobega è finito sul taccuino di numerosi club in queste ultime settimane. Il Torino, la Fiorentina e anche il Napoli hanno chiesto informazioni. A queste si è aggiunta di recente anche l’Udinese, sempre molto attenta ai giovani italiani.

Il ragazzo, sotto la guida di Attilio Tesser, è cresciuto molto in questa stagione. Ha dimostrato grande talento: ha gamba e forza, gioca da mezzala ed è perfetto in un centrocampo a tre, ma può farlo anche a due. Un giocatore molto forte che con Rangnick potrebbe crescere tanto. L’anagrafe e il potenziale si sposa alla grande con le nuove linee guida.

GUARDIOLA NON MOLLA BENNACER