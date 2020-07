Sky – Clamoroso Rangnick: rinnovo con il Lipsia

Clamoroso l’indiscrezione lanciata da Sky Sport in questi minuti. Rangnick starebbe rinnovando il suo contratto con il Lipsia. Ecco la situazione.

Clamorosa la notizia lanciata da Peppe Di Stefano in questi minuti nel corso di Sassuolo–Milan. Starebbe per saltare l’arrivo di Ralf Rangnick . La voce arriva direttamente dalla Germania ed è in corso di verifica.

A riportare questa indiscrezione è Kicker, un importante giornale tecdesco. Si parla di annuncio nelle prossime ore del rinnovo di contratto di Pioli con il Milan. In questa situazione, spiegano i colleghi in Germania, Stefano Pioli guiderebbe il Milan anche nella prossima stagione.

