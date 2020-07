Sky – Sassuolo-Milan, dubbio Ibrahimovic: le ultime

Ibrahimovic ieri non si è allenato con il gruppo e la sua presenza dal primo minuto questa sera è in dubbio. Le ultime news.

Zlatan Ibrahimovic è in dubbio per Sassuolo–Milan. L’attaccante è convocato: è presente nella lista diramata poco fa dal club di via Aldo Rossi. Ma non è ancora certo se partirà o meno da titolare.

Come riportato da Sky Sport, Ibra ieri non si è allenato con la squadra: ha svolto lavoro personalizzato ed è per questo che la sua presenza è in dubbio. Starà a Stefano Pioli decidere se scenderà o meno in campo.

Stando alle indiscrezioni di questa mattina riportate dai giornali, Z dovrebbe essere titolare. Chiaramente in giornata tutto può cambiare, dipenderà dalle condizioni del giocatore e dalle sue sensazioni fisiche. Ibrahimovic conosce bene il suo corpo e sa bene quando poter spingere e quando no.

Ricordiamo che Zlatan viene da un lungo infortunio al polpaccio che lo ha tenuto out per un mese. Rientrato poco dopo l’inizio della ripresa, ha subito inciso, ma Pioli sta ancora gestendo le sue forze. Da qui nasce il battibecco di domenica in Milan-Bologna al momento della sostituzione.

