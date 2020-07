Sky – Sassuolo-Milan, ultime di formazione: gioca Conti

Le ultime di formazione per la sfida di questa sera al Mapei Stadium. Cambio in difesa per Pioli rispetto alla gara contro il Bologna.

A poche ore dal match Sassuolo-Milan di questa sera arrivano novità per quanto riguarda gli schieramenti iniziali.

Cambio in difesa per i rossoneri. Rispetto al successo per 5-1 contro il Bologna, mister Pioli attua una sostituzione sulla corsia destra difensiva.

Giocherà molto probabilmente Andrea Conti dal 1′ minuto. Secondo gli aggiornamenti di Sky Sport, il laterale ex Atalanta è nettamente favorito per una maglia da titolare al Mapei Stadium.

Conti ha riposato sabato scorso e dunque potrà essere a pieno regime per questa sera. Gli farà spazio Davide Calabria, che tornerà invece in panchina.

Per il numero 2 sembra una sorta di delibera verso la cessione a fine campionato. Nonostante l’ottima prova con tanto di gol segnato al Bologna, il terzino cresciuto a Milanello sembra sempre più destinato alla partenza.

Conti invece è considerato al momento il titolare della fascia destra. Per il resto pochi cambiamenti di formazione per la squadra rossonera.

LEGGI ANCHE -> IBRAHIMOVIC RICHIESTO IN PREMIER LEAGUE