Sky – Sassuolo-Milan, sciolto il dubbio Ibrahimovic

Ecco cosa farà Pioli stasera a livello di formazione con Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante dovrebbe essere a disposizione.

L’atmosfera in casa Milan è positiva e gioviale, visti soprattutto i recenti risultati della squadra di Stefano Pioli in questa fase di campionato.

Ma Zlatan Ibrahimovic resta un cruccio. La sua uscita dal campo quasi furente durante Milan-Bologna ha fatto discutere, anche se Pioli ha minimizzato riguardo la reazione dello svedese.

Intanto Peppe Di Stefano, inviato a Milanello per Sky Sport, ha parlato delle ultime di formazione riguardanti proprio la presenza di Ibrahimovic stasera contro il Sassuolo.

“Ibra non ha svolto gli ultimi due allenamenti. Domenica ha saltato il lavoro defaticante e anche ieri non ha lavorato con i compagni. Forse perché stanco, forse perché ancora nervoso per quella sostituzione”.

Ma Di Stefano appare sicuro: “Nonostante ciò, stasera Ibrahimovic sarà titolare al centro dell’attacco del Milan”. Pioli non rinuncia dunque al suo pezzo da novanta, che agirà come unica punta nel 4-2-3-1 rossonero.

