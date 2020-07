Sassuolo-Milan, pronostico e quote della partita di Serie A

Le quote ed i pronostici in vista di Sassuolo-Milan, gara odierna valida per la 35.a giornata del campionato di Serie A TIM.

Stasera torna in campo il Milan. I rossoneri devono proseguire la serie positiva anche in casa del Sassuolo. Serve una vittoria per mettere pressione alla Roma e cercare l’aggancio al quinto posto in classifica.

Una gara complessa, perché anche il Sassuolo vive un ottimo momento post-lockdown. Come il Milan, la squadra di De Zerbi sta viaggiando ad altissimi ritmi e, matematicamente, appare ancora in corsa per un posto in Europa.

Le quote di Sassuolo-Milan

Secondo le quote proposte dal portale Sisal.it, il Milan appare favorito per la vittoria finale sul campo del Sassuolo. Il successo in trasferta dei rossoneri si gioca a 1.80 la posta. Quotazione di 4.00 invece sia per il pareggio che per la vittoria della squadra emiliana.

1 – 1,80

X – 4,00

2 – 4,00

Le quote marcatori

Per quanto riguarda invece i probabili marcatori del match, sia Ibrahimovic che Rebic sono considerati papabili primi calciatori ad andare a segno per il Milan. La rete dello svedese o del croato si gioca a 6.25. Fiducia anche per Rafael Leao (8.25) e Calhanoglu (9.50). Nel Sassuolo ovviamente ben quotato il bomber di casa Francesco Caputo: un gol iniziale del numero 9 del Sassuolo si gioca a 7.50.

Zlatan Ibrahimovic (Milan) 6,25

Ante Rebic (Milan) 6,25

Francesco Caputo (Sassuolo) 7,50

Domenico Berardi (Sassuolo) 8,25

Rafael Leao (Milan) 8,25

