Calciomercato Milan – Ajer piace, ma un altro club è favorito

Kristoffer Ajer continua ad essere nel mirino del Milan, che però deve fare i conti con la concorrenza in Premier League per il talento del Celtic Glasgow.

Il Milan sicuramente acquisterà un nuovo difensore centrale nella prossima finestra di calciomercato. L’idea sembra quella di comprare un giocatore giovane per puntellare il reparto.

Uno dei profili che piacciono è Kristoffer Ajer, norvegese classe 1998 che milita nel Celtic Glasgow. Da alcuni mesi il suo nome viene accostato al club rossonero, che lo ha fatto seguire ed è rimasto positivamente impressionato dal suo rendimento.

Tuttavia, come confermato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Leicester City appare la squadra in vantaggio. A breve dovrebbe partire dell’Inghilterra un’offerta per provare a chiudere l’accordo con il Celtic Glasgow.

Ajer ha parecchio mercato in Premier League, campionato nel quale non si fanno troppi problemi a fare investimenti pesanti per assicurarsi i propri obiettivi. Per il Milan non sarà semplice arrivare al difensore norvegese, valutato oltre 20 milioni di euro.

Il Leicester City al momento sembra in pole position e anche altre squadre inglesi potrebbero farsi avanti. Di recente si è parlato pure di un interessamento del Siviglia, club spagnolo che ha appena riscattato Jesus Suso proprio dal Milan.

