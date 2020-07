Sassuolo-Milan, giallo per Theo Hernandez e Bennacer: saltano l’Atalanta

Al 38′ minuto di Sassuolo-Milan (punteggio parziale 1-2), il terzino rossonero Theo Hernandez è stato ammonito per gioco scorretto dall’arbitro Pairetto.

Un cartellino giallo pesante per il francese. Hernandez era diffidato e salterà per squalifica la gara di venerdì prossimo tra Milan e Atalanta.

Ennesima defezione durissima per la difesa del Milan, che sempre nel primo tempo del Mapei Stadium ha perso per infortunio Andrea Conti prima e Alessio Romagnoli poi. Contro l’Atalanta sarà una linea difensiva d’emergenza per mister Pioli.

Al 61′ ammonito pure Ismael Bennacer, che a sua volta era diffidato e dunque salterà Milan-Atalanta.

