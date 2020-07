Kicker – Incredibile Milan, Pioli rinnova: salta l’arrivo di Rangnick

Il trasferimento di Ralf Rangnick al Milan sembra destinato a saltare, stando alle ultime notizie provenienti dalla Germania. Stefano Pioli rimane?

Clamorosa indiscrezione dalla Germania. Stando alle notizie raccolte da Kicker, il Milan ha deciso di confermare Stefano Pioli in panchina.

Il rinnovo dell’attuale allenatore rossonero dovrebbe essere annunciato a breve. Questa mossa esclude l’arrivo di Ralf Rangnick, che non accetta di fare solamente il direttore tecnico. Il suo desiderio era anche quello di allenare, oltre che di incidere da dirigente nelle scelte del calciomercato.

I risultati positivi ottenuti nel periodo post-lockdown avrebbero convinto Ivan Gazidis a confermare Pioli, nonostante il lungo corteggiamento a Rangnick. Quest’ultimo stava già discutendo con la Red Bull della risoluzione del contratto, però sembra essere arrivata una svolta inattesa in questa lunga telenovela.

È arrivata anche la conferma alla BILD di Marc Kosicke, consulente/agente di Rangnick, sul mancato trasferimento in rossonero: «AC Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo e tenendo conto del buon andamento e dei risultati con il coach Pioli, è stato deciso congiuntamente che Ralf Rangnick non assumerà un ruolo all’AC Milan».

