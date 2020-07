Calciomercato Milan, futuro Boban: la situazione

Zvonimir Boban non dovrebbe far ritorno al Milan. Il mancato approdo di Ralf Rangnick non dovrebbe cambiare le carte in tavolo per il croato.

Non c’è il Milan nel futuro di Zvonimir Boban. Il croato non tornerà a lavorare nel club rossonero nonostante il mancato arrivo di Ralf Rangnick. A riportarlo è Tuttosport, in edicola stamani, che esclude tale possibilità.

Ricordiamo che l’addio di Boban, scelto la scorsa estate da Paolo Maldini, è arrivato per via delle voci circolate sul tedesco a inizio anno, oltre ad altri dissidi interni.

