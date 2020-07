Calciomercato Milan, Gotze non è una priorità

Mario Gotze interessa al Milan, ma il club rossonero non lo considera una priorità. Il tedesco deve tagliarsi l’ingaggio se approdare a Milanello.

Mario Gotze ha lasciato il Borussia Dortmund e può firmare un nuovo contratto a costo zero. Il tedesco ventottenne può quindi essere un’occasione per il mercato del Milan.

Come riporta calciomercato.com, il club rossonero però al momento non lo considera una priorità. Già nello scorso gennaio Zvonimir Boban aveva preso informazioni, senza però affondare il colpo, in attesa di capire le intenzione del giocatore.

Gotze se vuole vestire la maglia del Milan deve decurtarsi in maniera importante lo stipendio. La società di Via Aldo Rossi non può e non vuole spendere 8 milioni per il tedesco.

Per questo motivo i rossoneri aspettano di vedere come si evolve la sua situazione per poi convincerlo. Sul giocatore si sono mosse anche il Siviglia e la Fiorentina.

