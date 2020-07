Calciomercato Milan – Summit tra Maldini e l’agente di Rebic

Ante Rebic vuole restare al Milan ed è in corso un confronto tra Paolo Maldini, Frederic Massara e il procuratore Fali Ramadani.

All’indomani della vittoria contro il Sassuolo e del rinnovo di Stefano Pioli, il Milan si immerge sul futuro. Immediato e a medio-lungo termine.

A tal proposito, Paolo Maldini e Frederic Massara in questi minuti stanno parlando con Fali Ramadani di Ante Rebic. Lo rivelano i colleghi di calciomercato.com. Il club rossonero è soddisfatto del rendimento dell’attaccante croato, arrivato in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte nell’estate 2019.

Al Milan non manca la volontà di acquistare a titolo definitivo Rebic, magari scambiando il suo cartellino con quello di André Silva. Il problema è che l’Eintracht Francoforte, in virtù di un vecchio accordo, deve dare alla Fiorentina il 50% di quanto incassato dalla cessione del croato. Questo è un ostacolo di non poco conto che il club rossonero e quello tedesco sperano di superare, agevolando l’operazione.

Rebic ha già manifestato la volontà di restare al Milan e anche André Silva intende rimanere all’Eintracht Francoforte. Le due società possono anche pensare di rinviare tutto alla prossima estate, ma in casa rossonera si preferisce anticipare l’acquisto definitivo di Ante.

