Ibrahimovic-Gazidis, niente confronto a Milanello: la situazione

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato Milanello non sorridente dopo la mattinata trascorsa a Milanello. Si aspettava delle parole da parte di Ivan Gazidis.

Stamattina Ivan Gazidis era a Milanello con il resto dei vertici dirigenziali rossoneri per parlare alla squadra della conferma di Stefano Pioli. Ai giocatori sono state spiegate le ragioni del rinnovo.

Non sono mancati complimenti al gruppo per le prestazioni e i risultati di queste settimane. Ma Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il centro sportivo del Milan scuro in volto. Infatti, secondo quanto spiegato da Sky Sport, il centravanti svedese si aspettava un confronto con Gazidis dopo la prova messa in campo contro il Sassuolo.

Nel post-partita del Mapei Stadium il giocatore ha detto di non aspettarsi nulla. Ha lasciato intendere che il suo prolungamento di contratto è qualcosa di abbastanza improbabile. Tuttavia, Frederic Massara nel pre-partita aveva detto che le discussioni verranno fatte solo a fine campionato.

Vero che finora il Milan non ha avviato contatti concreti per parlare del rinnovo di Ibrahimovic, ma dal 3 agosto le parti potrebbero discutere. La conferma di Pioli può essere un elemento importante nella trattativa.

