“Resti al Milan?”, no comment di Maldini

Paolo Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro e sulla conferma di Stefano Pioli.

Paolo Maldini è stato intervistato all’uscita dall’incontro con l’agente di Ante Rebic e si è espresso con un “no comment” sul suo futuro e un “Mi conoscete”. Lo stesso dirigente rossonero ha parlato della conferma del tecnico Stefano Pioli: “Sono molto contento”.

Il futuro dell’ex capitano rossonero sembra quindi ancora in bilico, ma viene confermato tutto l’apprezzamento della dirigenza per l’operato di Pioli sulla panchina rossonera. Non ha voluto parlare della situazione legata a Rebic.

Il mancato arrivo di Rangnick rivaluta comunque pesantemente la situazione di Maldini come responsabile della parte sportiva. Se dovesse restare, il calciomercato, vista anche l’assenza di Boban, è tutto nelle sue mani, con la supervisione dell’amministratore delegato Ivan Gazidis. Il rinnovo di Pioli quindi fa doppiamente felice Maldini.

Ecco il video pubblicato su Twitter dai colleghi di calciomercato.com.

