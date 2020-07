Milan Primavera, sarà Nelson Dida il preparatore dei portieri

Nella prossima stagione Nelson Dida passerà dal Milan Under 17 alla formazione Primavera come allenatore dei portieri. Decisione ormai presa, sembra.

Promozione in vista per Nelson Dida, tornato al Milan nel 2019 come preparatore dei portieri nella squadra Allievi Under 17.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Repubblica, il brasiliano è destinato a passare alla formazione Primavera rossonera con il medesimo ruolo. Una scalata che forse in futuro potrebbe anche portarlo in Prima Squadra.

Dida ha giocato nel Milan tra il 2000 e il 2010 mettendo insieme 302 presenze con uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, due Champions League, due Supercoppe Europee e un Mondiale per Club in bacheca.

Ottimo il suo rapporto con Paolo Maldini, che da un anno ricopre l’incarico di direttore tecnico rossonero. L’ex estremo difensore brasiliano ha maturato enorme esperienza e può insegnare tanto ai giovani.

LEGGI ANCHE -> Gazidis alla squadra: “Pioli confermato per meriti e gioco”