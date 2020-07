Calciomercato Milan – Giroud rivela: “Ho deciso dove giocherò”

Le parole di bomber Giroud, che fino a qualche mese fa si era messo sul mercato perché poco utilizzato nel Chelsea di Lampard.

A gennaio scorso Olivier Giroud si era auto-proclamato pezzo pregiato sul mercato. L’attaccante del Chelsea era pronto a fare le valigie.

Il campione del mondo era scontento del rapporto con Frank Lampard. Il manager inglese infatti lo aveva utilizzato poco in stagione, preferendogli calciatori più giovani in attacco.

Giroud, obiettivo di Inter e Milan, ha parlato oggi a Infosport, dando notizie sul suo futuro: “Volevo andare via dal Chelsea, giocavo poco e non ero felice. Mi sentivo poco apprezzato. Ma ora è cambiato tutto”.

Il francese sembra convinto: “Lampard ha iniziato a darmi fiducia, ho giocato spesso da titolare e da metà febbraio le cose sono iniziate ad andare per il verso giusto. Voglio continuare a contribuire con il mio impegno, vedo il mio futuro ancora in Inghilterra“.

Le italiane sono avvisate. Giroud vuole restare al Chelsea e non approderà a breve in Serie A. Il Milan aveva pensato a lui in caso di addio di Ibrahimovic come centravanti di esperienza.

