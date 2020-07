Atalanta, Ilicic salta il Milan. All’andata fece sfaceli

Non c’è Ilicic tra i convocati dell’Atalanta che sfiderà domani sera il Milan a San Siro per la 36.a giornata di campionato.

L’Atalanta ha reso noti poco fa i calciatori convocati per la trasferta di domani sera a San Siro, contro il Milan per la 36.a giornata di campionato.

Assente dalla lista Josip Ilicic. Il fantasista sloveno salterà il match di Milano, visto che le sue condizioni fisiche e muscolari non sono ancora al top.

Una scelta fatta per preservare Ilicic in vista dei quarti di finale di Champions League contro il PSG. Ma intanto l’ex Palermo salterà una sfida molto importante in chiave secondo posto.

Un bene per il Milan, visto che nella gara d’andata Ilicic fece sfaceli. L’Atalanta demolì le resistenze rossonere con un secco 5-0, con lo sloveno autore di due gol straordinari.

Prima Ilicic mise a sedere Calabria e impallinò Donnarumma con un destro secco. Poi si esibì con la specialità della casa: un sinistro a girare che si infilò alla destra dell’incolpevole portiere del Milan.

Oltre ad Ilicic mancherà anche l’esterno Castagne, fermato per squalifica. Presenti tra i convocati invece i vari Djimsiti e Zapata, usciti malconci dal match col Bologna.