Gasperini: “Milan la più in forma. San Siro come a casa”

Gian Piero Gasperini ha parlato del match contro il Milan di domani sera alle 21.45. Il tecnico bergamasco elogia i rossoneri, ma punta a consolidare il secondo posto.

È un Gian Piero Gasperini carico quello che presenta la gara di domani sera tra Milan e Atalanta. Il tecnico bergamasco ha subito espresso le lodi per gli ultimi risultati dei rossoneri.

“Il Milan è la più in forma ed è difficile affrontarli” – ha dichiarato Gasperini. “È la squadra che – insieme a noi – ha fatto più punti, sarà difficile affrontarli”.

Il tecnico si è soffermato poi anche sullo stadio di San Siro, dove i bergamaschi hanno giocato le partite di Champions League: “Ci sentiamo come a casa perché abbiamo giocato qui le partite di coppa. È sempre uno stadio prestigioso”.

L’allenatore nerazzurro ha voluto poi parlare della volontà chiara di chiudere al secondo posto, quello che sarebbe un ottimo risultato per la Dea. Gasperini non manca anche di lanciare una frecciatina a Conte, che ieri sera aveva parlato del secondo posto in termini sprezzanti. “Noi vogliamo arrivare secondi, anche se per qualcuno vuol dire essere i primi dei perdenti” – ha aggiunto il tecnico.

Infine Gasperini ha voluto aggiornare sulle condizioni di Zapata, Djimsiti e Palomino, che erano usciti malconci dalla gara contro il Bologna: “Sono recuperati”.

