Brocchi: “Ibrahimovic al Monza? Siamo lontani”

La rivelazione di Christian Brocchi, allenatore del Monza, riguardo alla possibilità di vedere Ibrahimovic alle sue dipendenze.

Continuano a circolare le voci che vorrebbero Zlatan Ibrahimovic al Monza nella prossima stagione, pronto a riabbracciare i vecchi dirigenti Berlusconi e Galliani.

Una news che però non trova grandi conferme. Dopo le smentite dello stesso Adriano Galliani, che ha fatto sapere come sia difficile trovare l’accordo con Ibra, sono arrivate anche le parole di mister Christian Brocchi.

L’ex centrocampista e tecnico del Milan guida attualmente il Monza neopromosso in Serie B. Intervistato da Sky Sport ha fatto sapere che l’affare Ibrahimovic non è così fattibile come sembra.

“Siamo molto lontani – ha ammesso Brocchi – Ibrahimovic piace alla società, a me farebbe piacere allenarlo. Ma Galliani ha già fatto sapere che è una cosa difficile da attuare”.

Brocchi ha poi dato un consiglio al Milan: “Fossi nei rossoneri me lo terrei stretto. Ibrahimovic è un campione, si è preso delle responsabilità e ha aiutato altri compagni a mostrare le loro qualità, senza pressione”.

