Gazzetta – Milan, riflessioni su Dzeko: è l’alternativa a Ibrahimovic

Il Milan pensa a Dzeko in caso di mancata permanenza di Ibrahimovic. L’attaccante è in uscita dalla Roma.

Stefano Pioli resterà l’allenatore del Milan anche per la prossima stagione. Insieme alla dirigenza programmerà il Calciomercato dei rossoneri. Il suo parere sarà fondamentale su alcune questioni, e la più calda riguarda il futuro di Ibrahimovic.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Pioli vorrebbe tenere ad ogni costo Zlatan: è stato lui l’uomo che gli ha permesso di fare il salto di qualità ed è per questo che vorrebbe continuare a lavorare con lui. Ma sa bene che la permanenza di Ibra dipende da altri fattori.

Calciomercato Milan, idea Dzeko

Se Z non dovesse rimanere, il Milan potrebbe cercare un’alternativa con caratteristiche simili in termini di esperienza e qualità. Il nome è Edin Dzeko, che potrebbe lasciare la Roma per questioni di bilancio.

Su di lui ci sono anche Inter e Juventus e questo il club rossonero lo sa. Ma in via Aldo Rossi ci sono delle riflessioni in corso su questa possibile trattativa. Dzeko è stato molto vicino al Milan negli anni scorsi: lo voleva fortemente Adriano Galliani dopo il suo exploit al Wolfsburg, ma poi andò al Manchester City.

