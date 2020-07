Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Ecco le richieste

Ibrahimovic non è ancora sicuro di restare. Aspetta una chiamata da Gazidis, intanto ha già posto le sue condizioni.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora in bilico. La permanenza di Pioli, e quella molto probabile di Maldini, aumenta le probabilità di una continuazione, ma non è ancora detto.

Ibra infatti nelle ultime interviste ha fatto capire che ci sta pensando. Si aspetta una chiamata da Ivan Gazidis, che l’altro giorno, proprio in merito al futuro dello svedese, ha aperto a qualsiasi ipotesi: “Le cose si fanno in due“.

Pioli spingerà per tenerlo, così come anche Maldini. Ma tutto ruota intorno a Gazidis: è lui a decidere. Ibrahimovic aspetta una proposta importante, e non solo dal punto di vista contrattuale. Vuole essere protagonista e non una “mascotte”, solo un uomo di spogliatoio.

Nel contratto firmato a gennaio c’erano delle opzioni per il rinnovo automatico; queste non sono state raggiunte, quindi bisognerà fare un “nuovo” accordo. Se resta, Ibra potrebbe godere degli sconti fiscali del “Decreto Dignità”, scrive Tuttosport oggi. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. A campioanto finito tutto sarà più chiaro.

