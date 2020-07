Calciomercato Milan, la strategia per tenere Rebic

Il piano di Maldini e Massara per tenere Ante Rebic. Domani primo contatto con l’Eintracht, la strategia è molto chiara.

Ante Rebic resta al Milan, e rinnova. La Gazzetta dello Sport di oggi svela il piano di Paolo Maldini e Frederic Massara per tenere l’attaccante croato, una delle note più liete di questo fantastico 2020 rossonero.

Mercoledì pomeriggio c’è stato un incontro fra il Milan e Fali Ramadani, l’agente del calciatore. Presente anche la Fiorentina, che detiene il 50% della futura rivendita del calciatore. Come è ormai noto, il Milan non ha dirtto di riscatto dall’Eintracht Francoforte, così come il club tedesco non lo ha per André Silva.

Domani ci sarà un primo contatto telefonico fra il Milan e l’Eintrachr per mettere le basi della trattativa. La strategia di entrambe le società sembra chiara.

Per adesso infatti non si parla di acquisto a titolo definitivo: si era parlato di 25 milioni di euro, ma la cifra non convince il Diavolo soprattutto per quanto riguarda André Silva (che a Casa Milan valutano di più).

Ecco perché l’idea più concreta è quella di prolungare il prestito dei due giocatori fino a giugno 2022, e nel frattempo rinnovare il contratto di Rebic fino al 2023. In questo modo lo scambio potrà avvenire con un anno di ritardo e a cifre più modiche.

