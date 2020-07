Sky – Milan-Atalanta, Pioli reinventa la difesa. Gioca Biglia

Questa sera alle 21.45 il Milan affronterà l’Atalanta, gara valevole per la 36^ giornata di Serie A. In attesa delle formazioni ufficiali, ecco lo schieramento probabile delle due squadre.

Il Milan vuole continuare a vincere contro l’Atalanta per conquistare l’obiettivo Europa League il prima possibile. L’avversario è ostico, ma Stefano Pioli ha già in mente l’undici che può superare gli orobici.

Il tecnico rossonero deve fare a meno di giocatori come Hernandez, Bennacer e Romagnoli. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Milan giocherà con Kjaer, recuperato in extremis e Gabbia al centro della difesa. Nel ruolo di terzini agiranno, invece, Laxalt a sinistra e Calabria a destra.

A centrocampo chance per Biglia – che sostituirà Bennacer – mentre confermatissima l’ex della partita Franck Kessie. In avanti giocherà Saelemaekers sulla destra e Ante Rebic sulla sinistra. Al centro continuerà a dirigere le manovre offensive Hakan Calhanoglu, che proverà a servire ancora deliziosi palloni per Zlatan Ibrahimovic.

LA PROBABILI FORMAZIONE DEL MILAN:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Biglia, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

KESSIE CONTRO PASALIC: LA SFIDA DEGLI EX