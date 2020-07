Ibrahimovic incontra Raiola: rinnovo o addio Milan?

Zlatan Ibrahimovic nelle prossime ore avrà un confronto con Mino Raiola a Montecarlo per parlare del suo futuro. Da capire se resterà al Milan oppure no.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic rimane incerto. Il contratto con il Milan scade a fine stagione e ancora non si sa dove lo svedese proseguirà la carriera.

Nonostante i quasi 39 anni, non sembra intenzionato ad optare per il ritiro. Un suo messaggio social sembra rendere evidente il suo intento di continuare a giocare. Sarà interessante vedere quale scelta farà.

Intanto il quotidiano La Repubblica rivela che oggi Ibrahimovic si recherà nel Principato di Monaco per incontrare Mino Raiola. Ovviamente il giocatore parlerà con il proprio agente del suo futuro.

Stefano Pioli ha già chiesto a Ivan Gazidis di fare il possibile per rinnovare il contratto di Zlatan. Quest’ultimo non ha un rapporto idilliaco con l’amministratore delegato del Milan, che però non sembra chiudere all’idea di tenerlo. Il direttore sportivo Frederic Massara è apparso possibilista.

Per la squadra rossonera la permanenza di Ibrahimovic può essere importante. Lo svedese è ritenuto un leader dal gruppo, migliorato grazie al suo esempio e alla sua leadership.

Un’altra opzione, meno stimolante, per il futuro di Zlatan può essere il ritorno in Svezia. Più volte si è parlato di un approdo all’Hammarby, squadra di Stoccolma della quale è azionista.

LEGGI ANCHE -> Milan, incontri per Emerson Royal e Marc Roca: la situazione