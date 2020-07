Milan, incontri per Emerson Royal e Marc Roca: la situazione

Il Milan ha messo nel mirino Emerson Royal del Barcellona e Marc Roca dell’Espanyol. Ieri summit in sede con due agenti della Promoesport.

La giornata di ieri non è stata solo importante per la partita Milan-Atalanta. Infatti, la società rossonera ha avuto un importante incontro di mercato presso la sede di via Aldo Rossi.

Graziano Battistini e Sebastiano Salaroli, agenti dell’agenzia Promoesport, si sono presentati a Casa Milan per un appuntamento con il club. Stando a quanto trapelato, argomenti principali delle discussioni sono stati Emerson Royal e Marc Roca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Gazzetta – Milan-Atalanta, pagelle: Calhanoglu top, Biglia flop

Calciomercato Milan: il punto su Emerson e Roca

Il quotidiano Tuttosport spiega che il Barcellona chiede 30 milioni di euro per la cessione di Emerson Royal. Un prezzo alto motivato dal fatto che anticipare l’interruzione del prestito al Betis Siviglia costa 9 milioni. Il club andaluso ha diritto ad avere il giocatore fino al giugno 2021, però il Barça versando quella somma può riprenderselo prima.

Comunque sembrano esserci dei margini di trattativa. Le parti si aggiorneranno per capire quanto il club catalano sarà disposto ad abbassare la propria richiesta economica. Il Milan vuole un terzino destro, cederà uno tra Andrea Conti e Davide Calabria (favorito alla cessione). Il nome alternativo a quello del brasiliano è Denzel Dumfries, valutato circa 18 milioni dal PSV Eindhoven.

Per quanto riguarda Marc Roca, la retrocessione dell’Espanyol fa inevitabilmente scendere il prezzo rispetto alle pretese iniziali. Nel contratto del giocatore c’è una clausola di risoluzione da 40 milioni, ma la cifra finale di vendita sarà inferiore.

Frederic Massara ha seguito il centrocampista spagnolo nell’ultima stagione e anche nell’Europeo Under 21. Si tratta di un profilo adatto per rinforzare la mediana del Milan. Prenderebbe il posto di Lucas Biglia, aggiungendo maggiore qualità e freschezza al reparto. Da vedere se il club deciderà di affondare il colpo o puntare su altri innesti.

LEGGI ANCHE -> Ibrahimovic allontana il ritiro: “Mi sto solo riscaldando” | VIDEO