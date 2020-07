Calciomercato Milan, Reina ritorna: la conferma ufficiale

Reina tornerà al Milan in vista della prossima stagione. Il portiere spagnolo lo ha confermato ai microfoni della BBC. Ecco le sue parole.

Pepe Reina si prepara a rientrare al Milan dal prestito all’Aston Villa. Passato in Premier League a gennaio, ora l’ex Napoli e Liverpool farà rientro in rossonero. Lo ha confermato dopo la partita oggi contro il West Ham.

Emma Sanders, giornalista della BBC, ha riportato le seguenti dichiarazioni di Reina. Ecco di seguito le parole del portiere spagnolo sul suo futuro: “Non mi ritiro. Posso giocare ancora due anni ad alti livelli. Ora torno al Milan perché ho ancora un anno di contratto“.

Aston Villa keeper Pepe Reina:

“I am not hanging up the gloves. I still have a good two years left. I will go back to Milan because I have one more year there.”

