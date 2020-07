Rinnovo Bonaventura, ostacolo economico | Pioli vuole tenerlo

Bonaventura può rinnovare, ma Raiola spinge per un accordo economico più importante. Pioli spinge per tenerlo.

Sembrava inevitabile l’addio di Giacomo Bonaventura al Milan, in scadenza di contratto al termine di questo campionato. E invece, con la conferma di Pioli e quella molto probabile della dirigenza, si sono aperte le porte ad un rinnovo.

Stamattina ne ha parlato Tuttosport, adesso sono i colleghi di Calciomercato.com a fornire alcuni dettagli sulla trattativa. L’ostacolo è prettamente economico: Mino Raiola, agente di Jack, vuole strappare un accordo a 3 milioni a stagione (oggi ne guadagna 2 milioni).

Il Milan riflette: la politica di Elliott Management non prevede rinnovi a cifre così alte, ma Pioli spinge per tenerlo anche nella prossima stagione. Ci sono delle possibilità di rinnovo, ma Raiola deve abbassare le pretese. Presto ci sarà un incontro con il noto agente per parlare di Donnarumma, di Ibrahimovic e, a questo punto, anche di Bonaventura.

