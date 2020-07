Calciomercato Milan – Affari Emerson e Szoboszlai: le novità

Le ultime notizie di mercato su due obiettivi del Milan: Emerson Royal e Dominik Szoboszlai. Ci sono sono alcuni aggiornamenti su questi due giocatori.

Il Milan vuole un nuovo terzino destro e ha messo nel mirino Emerson Royal, non è un mistero. Ci sono già stati contatti e incontri per discutere del terzino brasiliano classe 2000.

Secondo quanto spiegato da Sky Sport, l’operazione rimane complicata. Infatti, il Barcellona continua a chiedere 35 milioni euro per la cessione del giocatore. Dovendo corrispondere una somma (circa 9 milioni) al Betis Siviglia per l’interruzione anticipata del prestito, il club catalano ha fissato un prezzo alto. Non sembrano esserci grandi margini di trattativa per il Milan, che comunque farà un altro tentativo probabilmente.

Per quanto riguarda Dominik Szoboszlai, il quotidiano austriaco Salzburger Nachrichten rivela che non è in corso alcuna trattativa concreta. Salvo sorprese, il centrocampista del Red Bull Salisburgo sarà presente a Bramberg am Wildkogel per il ritiro che scatta il 1° agosto.

Dopo il mancato approdo di Ralf Rangnick al Milan, sembra che l’ipotesi di un trasferimento di Szoboszlai in rossonero si sia un po’ raffreddata. Da ricordare che per acquistare il giocatore serve pagare la clausola di risoluzione da 24-25 milioni.

