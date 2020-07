Calciomercato Milan, idea Ghiglione: corsa a due

Il Milan continua a pensare a Paolo Ghiglione per la fascia destra. Sul giocatore però c’è anche la Fiorentina. Si prospetta un duello di mercato.

Il Milan valuta diversi nomi per il ruolo di terzino destro e tra questi c’è anche Paolo Ghiglione. L’esterno del Genoa ha ben figurato nella prima parte di questa stagione, per poi trovare meno spazio nella seconda, soprattutto dopo la sosta per il lockdown.

Il club rossonero però vuole puntare su di lui e spera di trovare l’accordo con i genoani al più presto. Secondo quanto riferisce Tuttosport, tuttavia, non sarà così facile per il Milan. Nelle ultime settimane, infatti, si è mossa anche la Fiorentina, che vorrebbe portare l’ex Frosinone in viola.

Le due società sono pronte a un vero e proprio duello di mercato, con il Genoa che spera si scateni una vera e propria asta. Paolo Ghiglione: potrebbe essere lui il nome giusto per la fascia destra.

MAGLIA MILAN 2020/2021: MARTEDÌ LA PRESENTAZIONE