Calhanoglu elogia Pioli: “Allenatore importante, ha fatto un grande lavoro”

Hakan Calhanoglu ha speso nuove parole positive per Stefano Pioli, tecnico col quale si trova bene al Milan. Elogi anche per Zlatan Ibrahimovic.

Nella giornata odierna sono arrivate nuove dichiarazioni di Hakan Calhanoglu, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il turco è uno dei giocatori più in forma di queste settimane.

È molto contento del rinnovo di Stefano Pioli, che sembrava destinato a lasciare il posto a Ralf Rangnick in panchina: «È un allenatore importante per me e il resto della squadra. Ha svolto un grande lavoro in un periodo complicato. Abbiamo lavorato bene insieme tutti quanti. Sono contento del suo rinnovo. Per lui non era stato semplice, visto che venivano scritte cose su Rangnick. Però si è sempre comportato da professionista, lavorando benissimo per farci ottenere il massimo».

Calhanoglu ha anche detto il suo pensiero sul valore del Milan e l’importanza di Zlatan Ibrahimovic: «Penso che siamo quelli di questo mese. Vogliamo sempre vincere , abbiamo una grande mentalità e una grande passione anche grazie a Zlatan. Lui ci aiuta, è molto importante per il gruppo. Però non abbiamo ancora finito, guardiamo avanti».

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Milan, offerte dalla Spagna per Castillejo