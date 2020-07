Calciomercato Milan, futuro Bonaventura: finale a sorpresa?

Possibile finale a sorpresa nella vicenda Bonaventura. Il futuro del centrocampista potrebbe essere ancora a tinte rossonere. E il Torino attende.

L’asse fra il Milan e Mino Raiola è sempre molto fitto. Donnarumma e Ibrahimovic sono le situazioni più calde al momento, ma sul piatto c’è anche la questione Giacomo Bonaventura. Con il cambio di rotta improvviso della società rossonera, che alla fine ha deciso di tenere Pioli, potrebbe mutare anche il destino del centrocampista.

Solo qualche settimana fa si parlava di addio ormai certo. Invece, in questi ultimi giorni, è tornata con forza la voce di un possibile rinnovo di contratto. Ricordiamo che l’accordo con Jack scadrà al termine del campionato, dopodiché sarà libero e potrà firmare con qualsiasi altro club a parametro zero. Pioli però vorrebbe tenerlo con sé, e la sua influenza adesso potrebbe essere decisiva.

Tuttosport conferma l’interesse del Torino nei confronti di Bonaventura. L’ex Atalanta potrebbe ritrovare Marco Giampaolo, candidato alla panchina dei granata per la prossima stagione. Ma sono giorni di riflessione in casa Milan per un possibile rinnovo. Ecco perché non è da escludere un finale a sorpresa della vicenda.

