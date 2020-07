Calciomercato Milan, accordo trovato: sfuma l’obiettivo per l’attacco

Milik alla Juventus, c’è l’accordo fra le parti. Resta da convincere il Napoli e i bianconeri hanno dettato le loro condizioni. Per il Milan sfuma un obiettivo per l’attacco.

Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino al rinnovo. A meno di colpi di scena, sarà ancora lui l’attaccante del Milan nel prossimo anno. Lo svedese ha convinto tutti in quel di Milanello a suon di prestazioni e reti. Ha aiutato la squadra a compattarsi ed è stato fondamentale per i risultati del post-lockdown. Nonostante l’età, Ibra si è confermato su livelli altissimi.

Un ulteriore indizio sulla sua permanenza è arrivato stamattina: nel video pubblicato dal Milan sui social per la presentazione della nuova maglia c’è anche Ibrahimovic.

Ma è evidente che Stefano Pioli ha necessità di un’altra punta. Considera Rafael Leao un esterno, e lo ha ribadito anche nel post-Atalanta, ed è per questo che chiederà alla società un vice Ibrahimovic. Che non sarà Arkadiusz Milik, uno dei nomi più gettonati in chiave Calciomercato Milan in questi ultimi mesi.

Milik alla Juventus, c’è l’intesa

Gianluca Di Marzio ha infatti parlato di accordo fra Milik e la Juventus. In scadenza di contratto nel 2021, l’attaccante polacco ha deciso che lascerà gli azzurri; ha accettato l’offerta dei bianconeri, ma adesso serve trovare l’accordo con Aurelio De Laurentiis. Consapevoli della sua situazione contrattuale, la Juventus ha chiesto al Napoli di chiudere l’affare con uno scambio: Bernardeschi, Romero e Luca Pellegrini sono le proposte.

A questo punto il Napoli si ritrova costretto a prendere una decisione importante: accettare le condizioni della Juve (visto che il calciatore vuole andare li) oppure rifiutare e rischiare di perderlo a parametro zero fra soli sei mesi. Il Milan resta sullo sfondo ma ci sono pochissime possibilità. Un nome che potrebbe tornare di moda è Luka Jovic: i contatti con Fali Ramadani, l’agente del serbo, sono continui. Qualcosa bolle in pentola.

