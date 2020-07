SKY – Sampdoria-Milan, Ibra non parte con la squadra

Zlatan Ibrahimovic non è partito con il resto della squadra. Raggiungerà i compagni solo dopo per via di impegni di sponsorizzazione

Zlatan Ibrahimovic non è partito con il resto della squadra per Genova. L’attaccante svedese – come raccontato da ‘SkySport’ – non era sul treno per il capoluogo ligure. Ma nessuno allarme: il calciatore raggiungerà la squadra in serata e ci sarà per Sampdoria-Milan. Il motivo della partenza posticipata sarebbe legata ad un impegno di sponsorizzazione.

