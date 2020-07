Sportmediaset – Ibrahimovic, richiesta maxi per il rinnovo. Trattativa al via

Entrano nel vivo i discorsi per il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic. La richiesta dello svedese è piuttosto alta.

Non solo Gianluigi Donnarumma. Anche un altro elemento fondamentale della rosa del Milan è pronto a discutere il rinnovo contrattuale con il club rossonero.

C’è poco tempo da qui alla scadenza per Zlatan Ibrahimovic, attaccante che a fine campionato potrebbe lasciare il Milan a costo zero. Ma c’è la volontà da entrambe le parti di raggiungere un accordo per il rinnovo, che legherebbe Ibra al club rossonero almeno fino al giugno 2021.

Secondo Sportmediaset però la prima richiesta economica di Ibrahimovic ha spaventato il Milan. Lo svedese vuole 6 milioni netti di euro per l’intera stagione 2020-21. Una cifra molto alta, che farebbe dell’attaccante classe ’81 il calciatore più pagato della rosa, proprio assieme a Donnarumma che percepisce già 6 milioni.

La trattativa è in atto: la dirigenza Milan sembra voler partire da una proposta da circa 4 milioni di euro, non di più. Possibile che l’inserimento di eventuali bonus a prestazione e/o risultati possano avvicinare le richieste di Ibrahimovic.

Il tempo scorre e l’accordo ancora non è arrivato. Appena la stagione sarà terminata, la priorità del Milan sarà proprio quella di blindare e trattenere un campione come Ibrahimovic.

