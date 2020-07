Milan, Maldini confermato | Due dirigenti a rischio

Maldini verso la conferma secondo Repubblica, ma rischiano il posto altri due dirigenti. Le ultime news sul futuro della società rossonera.

Repubblica ha fornito le ultime news sul futuro della dirigenza del Milan. Stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano, in due sono certi della conferma: Paolo Maldini e Geoffrey Monacada. L’ex capitano, dopo due anni con Leonardo e Boban, adesso avrà la responsabilità dell’intera area sportiva.

Dopo l’addio del croato, ha condiviso ogni decisione con Frederic Massara, oltre che con Ivan Gazidis. E proprio sull’ex Roma ci sono delle valutazioni in corso.

Infatti, secondo Repubblica, Massara non è certo della conferma ma è probabile che Maldini spingerà per tenerlo. Paolo ha sempre speso parole importanti per il direttore sportivo e potrebbe chiedere alla proprietà di confermarlo al suo fianco per dare continuità alle loro idee.

A sorpresa, spiega ancora il quotidiano, anche Hendrik Almstadt non è certo della conferma. Braccio destro di Gazidis, finora non sembra aver convinto pienamente Elliott Management. Con l’arrivo di Ralf Rangnick avrebbe dobuto acquisire maggior potere, adesso con Pioli la situazione cambia completamente.

