Calhanoglu, ripartenza al top | Record con Cristiano Ronaldo

Calhanoglu condivide un record. con Cristiano Ronaldo nel campionato post-lockdown. Un dato che certifica la crescita del turco, ormai trascinatore del Diavolo.

Hakan Calhanoglu è sicuramente la nota più positiva del Milan post-lockdown. Stefano Pioli sembra aver toccato i fili giusti per tirare fuori il meglio da lui. Influenza molto anche la posizione, ora più da trequartista, proprio come in Germania dove ha fatto vedere la miglior versione di se stesso.

OptaPaolo ha reso noto un dato molto importante che riassume l’incisività che ha avuto in queste partite. Calhanoglu infatti ha preso parte a 12 reti del Milan dalla ripresa del campionato con cinque gol e ben sette assist (due di questi a Ibrahimovic contro il Sassuolo).

Un record vero e proprio, che condivide con Cristiano Ronaldo. Anche l’asso della Juventus infatti ha partecipato ai gol dei bianconeri in dodici occasioni, ma con 10 gol (rigori compresi) e 2 assist. Una statistica molto interessante che certifica la crescita di Calha, ormai vero e proprio trascinatore.

