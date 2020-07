Verso Sampdoria-Milan: due rientri, Conti ancora out

Le ultime news da Milanello sulle condizioni di Andrea Conti in vista di Sampdoria-Milan. Pioli recupera due calciatori importanti.

Il Milan è tornato ad allenarsi dopo due giorni di stop concessi da Stefano Pioli. L’allenatore è concentrato sulle ultime due partite di questa strana stagione. La prima è in programma domani alle 19:30 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Si ragione sulle mosse per la formazione da schierare, e le idee sembrano abbastanza chiare.

La notizia più importante è che ci sono due rientri importanti: Theo Hernandez e Ismael Bennacer, squalificati entrambi per la partita contro l’Atalanta. E la loro assenza si è sentita parecchio. L’altro dubbio riguarda la presenza di Andrea Conti, uscito per infortunio da Sassuolo-Milan della scorsa settimana.

Come riporta il Corriere dello Sport, è difficile il rientro dell’ex Atalanta. Darà quindi ancora forfait, ciò significa che giocherà ancora dal primo minuto Davide Calabria. Un’altra chiamata importante per il numero 2 rossonero: l’addio non è un’opzione da escludere, anche se lui vorrebbe restare. Ma la volontà del Milan di cercare un nuovo terzino destro è un inidizio abbastanza eloquente.

CALHANGLU, SOLO CRISTIANO RONALDO COME LUI