Calciomercato Milan – Rispunta Deulofeu: news dall’Inghilterra

Gerard Deulofeu potrebbe essere preso nuovamente in considerazione dal Milan, dato che è retrocesso con il Watford e può partire per un prezzo non alto.

Il Watford non è riuscito a conquistare la salvezza in Premier League. Nell’ultima giornata è retrocesso in Championship e questo comporterà inevitabilmente la cessione dei giocatori migliori.

Tra coloro che lasceranno la squadra di proprietà della famiglia Pozzo c’è anche Gerard Deulofeu. L’esterno offensivo spagnolo aveva collezionato 4 gol e 5 assist in 30 partite prima di infortunarsi a fine febbraio. Rottura parziale del legamento crociato anteriore e lesione del menisco nel match contro il Liverpool. Solo l’8 luglio è tornato ad allenarsi in campo.

Calciomercato Milan, torna Deulofeu?

Secondo quanto rivelato da Watford Observer, il Milan ha mantenuto il proprio interesse nei confronti di Deulofeu. Il giocatore ha vestito la maglia rossonera nella seconda metà della stagione 2016/2017, quando arrivò in prestito secco dall’Everton e fu importante nella qualificazione ai preliminari di Europa League.

L’esterno spagnolo può interessare anche in Spagna, nello specifico al Valencia. La squadra è allenata da Javi Gracia, che ha guidato il Watford tra il gennaio 2018 e il settembre 2019. Il tecnico di Pamplona accoglierebbe volentieri Deulofeu nella prossima sessione del calciomercato.

Gli Hornets hanno speso circa 13 milioni di euro per acquistare il calciatore classe 1994 nel luglio 2018, dopo averlo avuto in prestito nei sei mesi precedenti. Il prezzo adesso non può essere particolarmente alto, dato che Deulofeu viene da un grave infortunio e la squadra londinese è retrocessa dalla Premier League.

Difficile dire se il Milan farà effettivamente un tentativo per riprenderlo. Al momento sembrano essere altri gli obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Ci sentiamo poco possibilisti su questa pista di mercato.

