Calciomercato Milan, niente rivoluzione: il piano di Maldini

Nessuna rivoluzione per quest’estate: Maldini e Pioli hanno le idee chiare per il Calciomercato. Ecco le possibili mosse dei rossoneri per rinforzare la rosa.

Ci eravamo abituati all’idea di una nuova rivoluzione del Milan quest’estate. E invece, a sorpresa, Ivan Gazidis ha deciso di confermare Stefano Pioli in panchina. Niente Ralf Rangnick, che resterà quindi in Germania. I rossoneri avranno così la possibilità di dare continuità al progetto tecnico, dall’allenatore alla dirigenza e per finire ai calciatori.

Come riporta Calciomercato.com, con il tedesco in panchina sarebbero cambiate tante cose sul Calciomercato. Invece ora Maldini e Pioli hanno altre idee. L’obiettivo sarà quello di completare la rosa e non rivoluzionarla. Nel piano della società sono previsti quindi quattro o cinque acquisti mirati, utili per rinforzare il parco calciatori nei reparti giusti, ma senza stravolgere.

NUOVE VOCI SU ARNALULT

Milan, priorità ai rinnovi

La priorità al momento sono i rinnovi di contratto. Gianluigi Donnarumma è il caso più spinoso, ma da Casa Milan continua a filtrare ottimismo. Il portiere vuole rimanere al Milan ed è per questo che la trattativa è ben avviata. Con i bonus potrebbe anche superare gli attuali 6 milioni di ingaggio. E poi c’è il capitolo Ibrahimovic, che ha fatto tre richieste: vedremo se il Diavolo riuscirà ad accontentarlo. Anche in questo caso ci sono buone possibilità di riuscita.

Priorità anche ad Hakan Calhanoglu, ormai trascinatore del Milan in termini di assist e gol. In scadenza nel 2021, ha detto pubblicamente di voler restare, quindi anche il suo rinnovo non sarà un problema. Diverso il discorso per Giacomo Bonaventura: lui spera ancora, e oggi rispetto a qualche giorno fa qualche possibilità c’è. Ma è più probabile che andrà via.

DUE OBIETTIVI A CENTROCAMPO