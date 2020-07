Calciomercato Milan, manovre a centrocampo: due obiettivi

Il Milan cerca nuovi rinforzi per il centrocampo. Mirahcuk e Marc Roca sono due obiettivi: piacciono alla società e anche a Pioli. Il punto sulle trattative.

Stefano Pioli è concentrato su questo finale di campionato ma ha le idee chiare in vista del prossimo anno. Ormai conosce bene la rosa e sa bene quali sono i reparti che hanno necessità di rinforzi. In attesa di novità sul fronte rinnovi, con Ibrahimovic e Donnarumma in prima linea, l’allenatore ha fatto sapere alla società di volere dei nuovi centrocampisti.

Al momento Pioli può contare soltanto su Franck Kessie e Ismael Bennacer. Lucas Biglia non dà garanzie, e infatti il Milan lo lascerà andare in scadenza di contratto al termine della stagione. Si cercano nuovi profili e sono due i nomi che piacciono all’allenatore e anche alla dirigenza: Aleksey Miranchuk della Lokomotiv Mosca e Marc Roca dell’Espanyol.

Miranchuk e Roca, il punto sulle trattative

Secondo quanto riporta Tuttosport, per il russo il prezzo è alto, anche se il contratto è in scadenza a giugno 2021. Il Milan, che inizialmente aveva pensato di inserire Diego Laxalt nella trattativa, adesso sembra orientrato a proporre Ricardo Rodriguez, che rientrerà dal prestito al PSV Eindhoven e dovrà trovare una nuova sistemazione.

Per quanto riguarda Roca, la retrocessione dell’Espanyol ha fatto crollare il prezzo. La clausola da 40 milioni è impossibile: potrebbe liberarsi per 15-16 milioni. Il calciatore piace particolarmente a Frederic Massara, che spinge per portarlo al Milan con il ruolo di vice-Bennacer. Attenzione però al Real Madrid: in Spagna infatti parlano di un forte interessamento dei Blancos per questo giovane centrocampista.

