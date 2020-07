Tuttosport – Rinnovo Bonaventura, il Milan ha già deciso

Il rinnovo di Bonaventura sembrava un’ipotesi possibile, ma non secondo Tuttosport. Il Milan avrebbe già deciso di lasciarlo partire a zero.

Con la conferma di Stefano Pioli sono cambiate tante cose al Milan. I futuri di Maldini e Ibrahimovic in primis, ma non solo. Anche su Giacomo Bonaventura ci sono speranze di rinnovo. Non per Tuttosport, che stamattina ha parlato di decisione già presa dal club sull’argomento.

Secondo il quotidiano, Jack non rientra nei piani della società per il nuovo corso. Pioli sarebbe contento di tenerlo, ma Elliott Management e Ivan Gazidis hanno altre idee. Bonaventura può dare ancora tanto al Milan: in questi anni di decadenza è sempre stato il migliore e per questo meriterebbe il rinnovo. Ma la proprietà non è convinta.

A meno di colpi di scena, quindi, Bonaventura andrà via. Saluterà il Milan dopo sei anni di onorato servizio. Il Torino lo corteggia da tempi non sospetti, e lì potrebbe ritrovare Marco Giampaolo. Ma attenzione anche ad altre opzioni. L’Atalanta sarebbe felice di riabbracciarlo, ad esempio, ma un calciatore come Jack farebbe comodo a qualsiasi club di medio-alta classifica di Serie A.

