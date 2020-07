Ibrahimovic, tre richieste per il rinnovo: le ultime news

Le tre richieste di Ibrahimovic per rinnovare il contratto con il Milan. L’attaccante intanto ha fatto da testimonial per la nuova maglia.

Ci sono buone possibilità che Zlatan Ibrahimovic resti al Milan. Ieri il club ha presentato la nuova divisa per il prossimo anno e Z era fra i testimonial. Questa non è certamente una garanzia sulla sua permanenza, ma è comunque un segnale. Le parti vogliono continuare insieme e stanno trattando.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, sono tre le richieste di Ibrahimovic per rinnovare il contratto con il Milan:

6 milioni di stipendio

Potenzialmento della rosa sul Calciomercato

Garanzie d’impiego

Rinnovo Ibrahimovic, le intenzioni del Milan

Partiamo dalla fine. Per quanto riguarda il minutaggio, non c’è alcun problema. Pioli, confermato anche per la prossima stagione, lo utilizzerà sicuramente da titolare. Magari potrebbe chiedere alla società un sostituto, visto che l’unico altro attaccante è Leao che però l’allenatore considera un esterno. Non è da escludere una promozione definitiva del giovane Colombo.

Sul potenziamento della rosa il Milan farà il possibile. Con il ritorno in Europa League la società di via Aldo Rossi torna sotto l’attenta osservazione della UEFA per quanto riguarda il Fair Play Finanziario. Elliott ha intenzione di spendere e metterà a disposizione di Maldini un budget, da integrare poi con le cessioni.

Il primo punto è quello più “complicato”, e cioè lo stipendio. Il Milan vuole abbassare la cifra e, spiega la Gazzetta dello Sport, ci sono buone possibilità che alla fine Ibrahimovic accetti una riduzione. Sicuramente ci sarà un incontro alla fine del campionato, magari già la prossima settimana. Intanto i contatti proseguono e i tifosi sperano.

